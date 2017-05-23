كوكي يمدد عقده مع اتلتيكو مدريد حتى 2024

وسبق للاعب البالغ 24 سنة خوض 32 مباراة مع المنتخب الاسباني، وهو أمضى مسيرته مع اتلتيكو متدرجاً في فرقه للفئات العمرية.

وقال "اتلتيكو هو بيتي، ويشرفني ان اكون جزءاً من مستقبله".

بدوره قال المدير الرياضي لاتلتيكو خوسيه لويس بيريز كامينيرو "انه خبر رائع لجميع مناصري اتلتيكو. يجسد كوكي معنى ان تكون منتميا الى اتلتيكو. انه لاعب يدعم رفاقه، ويملك مستوى رفيعاً ورغبة هائلة للتقدم. انه احد القادة في الفريق، وهو نشأ لاعبا في اكاديميته، واكماله المسيرة معنا لسنوات اضافية هو افضل خبر سمعته".