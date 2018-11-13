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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

كوستا ينضم إلى قائمة المصابين في أتلتيكو مدريد

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انضم مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو كوستا الذي خرج لمعانته من أوجاع خلال مباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو السبت، إلى قائمة المصابين في فريقه قبل 11 يوماً من لقائه المرتقب ضد برشلونة في الدوري المحلي.

AFP


وأكد نادي العاصمة الاسباني بأنّ: "دييغو كوستا يعاني من كدمة عنيفة في الساق"، مشيراً إلى أنّ "المهاجم سيقوم بتدريب خاص يهدف إلى إراحته بالإضافة إلى علاج طبي وفيزيائي" من دون أن يكشف عن فترة غيابه.

لكن وبحسب الموقع الرسمي لصحيفة "أس"، فإنّ كوستا سيكون جاهزاً لمواجهة برشلونة لكن عدم تمتعه بكامل لياقته البدنية قد يشكل له مشكلة.

وكان كوستا غاب عن الملاعب أواخر الشهر الفائت، قبل أن يعود لفترة وجيزة السبت ضد بيلباو لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بداعي الاصابة الجديدة التي تعرض لها.

ويعاني أتلتيكو مدريد من إصابات عدة في صفوفه تطال الفرنسي توما ليمار ومدافعين عدة آخرين هم الأوروغوياني دييغو غودين، الفرنسي لوكاس هرنانديز، خوسيه ماريا خيمينيز.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر قبل أن يستقبله على ملعب "واندا متروبوليانو" في 24 الحالي.
 

دييغو كوستا أتلتيكو مدريد
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