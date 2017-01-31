كريم بنزيمة يوجه رسالة لمنتقديه: أنا لا أستسلم أبداً

ووجه اللاعب الفرنسي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رسالة إلى كل منتقديه قائلاً: "أنا لا أستسلم أبداً".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد قلل من أهمية الصافرات، التي وجهت لمواطنه.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن المدرب الفرنسي قوله، بعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: "أنا سعيد، علينا أن نشكر

الجماهير لأننا قد نشعر بالاستياء قليلاً من الصافرات ولكنهم اليوم دعمونا من البداية وحتى النهاية".