كريستيانو رونالدو يدلي بأقواله أمام القضاء الإسباني

ووصل لاعب ريال مدريد إلى المحكمة صباح اليوم وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.

وكانت العدسات التليفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يدلف إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحفياً كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وكان رونالدو (32 عاماً) قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا غوميز للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليون و700 الأف يورو.