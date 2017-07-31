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Reuters

كريستيانو رونالدو يدلي بأقواله أمام القضاء الإسباني

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أدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، الاثنين بأقواله أمام القضاء الإسباني في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف يورو (16 مليون و700 ألف دولار) للضرائب.

ووصل لاعب ريال مدريد إلى المحكمة صباح اليوم وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.

وكانت العدسات التليفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يدلف إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحفياً كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وكان رونالدو (32 عاماً) قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا غوميز للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليون و700 الأف يورو.

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