كازورلا يحاول إعادة إطلاق نفسه كلاعب في فياريال

وقال فياريال في بيان الثلاثاء "سانتي كازورلا عائد إلى منزله".

ولم يخض الدولي الإسباني السابق (33 عاماً و77 مباراة دولية) أي مباراة مع الفريق الأول لأرسنال منذ تعرضه لإصابة في كاحله خلال مباراة ضد لودغوريتس البلغاري في دوري أبطال أوروبا في تشرين الأول/اكتوبر 2016.

وعانى كازورلا من التهاب في ساقه جراء الاصابة وتخوف الأطباء من انتهاء مسيرته الكروية التي بدأها على الصعيد الاحترافي مع فياريال عام 2003، قبل الانتقال في 2006 إلى ريكرياتيفو هويلفا ثم عاد في 2007 إلى "الغواصة الصفراء" حتى 2011.

وودع كازورلا ملعب "ال مادريغال" في صيف 2011 بانتقاله لموسم واحد الى ملقا قبل أن يحل في إنكلترا عام 2012 للدفاع عن ألوان أرسنال حيث ساهم في قيادة النادي اللندني إلى لقب الكأس المحلية مرتين، مسجلاً ركلة حرة رائعة في نهائي 2014 ضد هال سيتي حين كان فريقه متخلفا بهدفين قبل العودة من بعيد والفوز 3-2.

وخاض كازورلا 241 مباراة مع فياريال وسجل له 34 هدفاً خلال الفترتين اللتين أمضاهما معه.

