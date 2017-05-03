كارفخال يغيب شهراً عن الملاعب

وذكر النادي الملكي في حسابه على "تويتر" أن الفحوصات التي خضع اللاعب كشفت معاناته من إصابة من الدرجة الثانية على مستوى عضلات الفخذ الأيمن.

وسيحرم كارفخال من اللعب لمدة شهر كامل وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الاياب أمام أتلتيكو مدريد وعن أخر أربع مباريات بالليغا.

ويلتقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد اياباً الأربعاء المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون.

وسيكون كارفخال (25 عاماً) لائقاً للعب هذا الموسم في حال تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في كارديف في الـ 3 من يونيو/حزيران المقبل،