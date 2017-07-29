قائد ريال مدريد راموس يمتدح مبابي

وقال راموس في مؤتمر صحافي في ميامي قبل "الكلاسيكو" مع الغريم برشلونة ضمن الكأس الدولية للأبطال بنسختها الأميركية، "ليس أنا من يتخذ القرارات، لكن مبابي قوة هائلة. لا يوجد الكثير من الشباب مثله".

وأضاف "المال هو من يحرك الأشياء في كرة القدم، والناس يستطيعون دفع ما يريدون، وإذا كان راغباً في الانضمام إلى ريال مدريد فالأبواب مفتوحة على مصراعيها".

وتابع قلب دفاع ريال مدريد الذي غاب عن المباراتين الأوليين لفريقه في الجولة الأميركية بسبب المرض، "لدينا موسم مهم، لكن لدينا أيضاً لاعبون ممتازون".

ويرتبط مبابي (18 عاماً) بعقد مع موناكو الذي لا يريد التخلي عنه في ظل هجوم عدة أندية أوروبية كبيرة لضمه ومنها ريال مدريد المستعد لدفع 180 مليون يورو.

ومنذ وصول ريال إلى الولايات المتحدة، يكرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رضاه التام عن عناصر الفريق المتواجدين في الجولة الأميركية.

وقال "أنا سعيد مع اللاعبين الموجودين الآن، ونحن لدينا مجموعة جيدة، حتي في غياب كريستيانو" رونالدو، الذي خاض مؤخراً مع منتخب بلاده، بطل أوروبا، كأس القارات في روسيا وحصل على موافقة ناديه بمنحه فترة راحة حتى الخامس من آب/أغسطس قبل معاودة التدريب.

ولم يفرح زيدان الذي أحرز مع ريال دوري أبطال أوروبا في النسختين الأخيرتين، لما يجري في الغريم برشلونة الذي تتنازعه الهواجس من احتمال رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال قائد منتخب فرنسا سابقاً في هذا الصدد "سنرى ما سيحدث. إنه لاعب جيد، وهم خصومنا الأزليين، لكن ما يهمني هو تقديم مباراة جيدة (ضد برشلونة) بعد خسارتنا أمام مانشستر سيتي" الإنكليزي 1-4 الاربعاء.

وختم بالقول "الأمور تسير على ما يرام، لكن علينا أن نتقدم بدنياً وتقديم مباراة كبيرة. في كل الأحوال، أنا سعيداً بما قدمناه".