فيدال برشلونة هل يرحل هذا الشتاء؟

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن برشلونة يرفض التفريط في اللاعب بدون وجود عرض مالي يعوض مبلغ الـ 14 مليون يورو، التي دفعها النادي مقابل الحصول على خدمات نجم إشبيلية السابق.

ويبدو أن فيدال، في ظل هذه الحالة من انعدام الثقة، التي يواجهها مع إنريكي، بات على استعداد لتقبل العروض القادمة إليه من خارج إسبانبا، وهي العروض، التي أكد النادي الكتالوني أنه يجهل أمرها.

ويعد أبرز تلك العروض هو العرض المقدم من نادي غلطة سراي التركي لوكيل أعمال اللاعب للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

ومن جانبه، أكد نادي غلطة سراي في وقت سابق أن وضعه المالي لا يسمح له بتلبية طلبات برشلونة الخاصة ببيع اللاعب.

ويأمل برشلونة من ناحية أخرى في اتمام صفقة شراء اللاعب الكرواتي داريو سرنا، الظهير الأيمن لنادي شاختار دونيتسك، ولكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي بعد، حيث يحتاج برشلونة إلى بيع فيدال من أجل رفع قيمة العرض المقدم من جانبه للاعبه الجديد.