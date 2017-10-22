فياريال يدك شباك لاس بالماس برباعية نظيفة

وصمد لاس بالماس طيلة الشوط الأول قبل أن ينهار في الثاني وتستقبل شباكه 4 اهداف حملت تواقيع الدولي الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو (48) وماريو غاسبار (65) وخواكيم نافارو (67 خطأ في مرمى فريقه) والايطالي نيكولا سانتوني (90+3).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفياريال بعد تعادل وخسارة، والخامس له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس مؤقتًا بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس الذي كان تغلب على ألافيس 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة، واشبيلية الذي كان خسر أمام فالنسيا صفر-4 السبت أيضاً، وبفارق نقطتين أمام ليغانيس الذي يملك فرصة انتزاع المركز الخامس في حال فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو لاحقاً.

في المقابل، مني لاس بالماس بخسارته السابعة هذا الموسم والخامسة توالياً بعد فوزين متتاليين فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.