فياريال يحبط عزائم خيخون ويقرّبه أكثر من الهبوط
عمّق فياريال جراح ضيفه سبورتينغ خيخون المهدّد بالهبوط، بفوزه عليه 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وسجّل روبيرتو سولدادو (33) والكونغولي سيدريك باكومبو (47 و59) أهداف فياريال، والبرازيلي دوغلاس (73) هدف سبورتينغ خيخون الذي يقبع في المركز الثامن عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان.
وعزّز فياريال مركزه الخامس المؤهل إلى "يوروبا ليغ" بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، وذلك قبل مباراة الأخير مع ملقا الإثنين في ختام المرحلة.