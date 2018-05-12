فياريال وبيتيس إلى يوروبا ليغ وأتلتيكو يضمن الوصافة

وعاد فياريال بنقاط الفوز من أرض ديبورتيفو لاكورونيا 4-2، فيما تعادل ريال بيتيس في دربي اندلسي مع ضيفه اشبيلية 2-2، فرفعا رصيدهما إلى 60 نقطة مقابل 55 لإشبيلية.

وبعد أن حسمت المقاعد الأربعة المؤهلة الى دوري الأبطال لبرشلونة البطل واتلتيكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا، وهوية الفرق الثلاثة الهابطة إلى الدرجة الثانية وهي ملقة ولاس بالماس ولا كورونيا، كان الصراع على بطاقتين من أصل ثلاث مؤهلة الى "يوروبا ليغ" بعد أن ضمن ريال بيتيس الأولى دون حسم مشاركته في دور المجموعات أو من الدور التمهيدي الثاني.

ونجح إشبيلية بخطف بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني في يوروبا ليغ، مستفيدا من خسارة خيتافي الثامن امام اتلتيكو مدريد صفر-1.

في المباراة الأولى، على ملعب ريازور، سجل لفياريال سامويل "سامو" كاستييخو (2 و45)، مانويل "مانو" تريغيروس بتسديدة رائعة (31) والروسي دنيس تشيريشيف (90)، ولديبورتيفو بورخا فايي (58 و88).

وفي الثانية على ملعب "بنيتو فيامارين" وأمام 55 ألف متفرج، سجل لبيتيس مارك بارترا برأسه (5) ولورين مورون من مسافة قريبة (81)، ولإشبيلية الفرنسي وسام بن يدر (57) والدنماركي سيمون كاير (79).

وكان إشبيلية يحاول تحقيق فوزه الثالث تواليا ومواصلة انتفاضته بقيادة مدربه الجديد-القديم خواكين كاباروس الذي خرج منتصرا من مباراتيه الأوليين ضد سوسييداد وريال مدريد.

وخاض أتلتيكو مدريد مواجهة خيتافي وعينه على مدينة ليون الفرنسية حيث يخوض الأربعاء نهائي "يوروبا ليغ" ضد مرسيليا الفرنسي.

وسجل كوكي هدف الفوز لأتلتيكو بتسديدة أرضية يمينية من داخل المنطقة (8)، فيما أهدر المغربي فبصل فجر ركلة جزاء لخيتافي صدها الحارس السلوفيني يان اوبلاك (77).

وضمن أتلتيكو مركز الوصافة أمام جاره ريال مدريد الذي يستضيف سلتا فيغو، فيما يحل برشلونة على ليفانتي الأحد.

ويسعى برشلونة المتوج بطلا إلى تجنب أي مفاجأة تطيح بمسعاه لإنهاء الموسم دون هزيمة، وهو سيريح نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين (34).

وبعد خروجه بالتعادل 2-2 الأحد الماضي من موقعة الـ"كلاسيكو" ضد ضيفه وغريمه ريال مدريد في مباراة أكملها بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد سيرجي روبرتو، حقق برشلونة الأربعاء فوزا كاسحا على ضيفه القوي فياريال 5-1، وواصل بذلك مشواره نحو أن يكون أول فريق ينهي موسما من 38 مباراة دون هزيمة.

ويقف فريق المدرب ارنستو فالفيردي الذي عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (43 امتدادا بين موسمين)، على بعد مباراتين من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسما بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات وتحديدا منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 مرحلة).

