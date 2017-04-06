فوز مثير لفالنسيا على سيلتا فيغو

وارتفع رصيد فالنسيا، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث بادر غوستافو كابرال بالتسجيل لمصلحة سيلتا في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل دانييل باريخو لفالنسيا في الدقيقة 38.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز منير الحدادي الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 67، فيما أدرك إياغو أسباس التعادل لسيلتا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، أحرز كارلوس سولير هدف الفوز القاتل لفالنسيا، ليمنح الفريق الأندلسي ثلاث نقاط مستحقة.

وأنعش إيبار حظوظه في اقتناص أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 3-1 على ضيفه لاس بالماس.

وارتفع رصيد إيبار، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والثالث عشر في المسابقة هذا الموسم، إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف أتلتيك بلباو، صاحب المركز السادس، المؤهل للملحق الفاصل للصعود إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد لاس بالماس، الذي تلقى خسارته الثالثة خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة في البطولة، عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر تياغو مانويل بيبي بالتسجيل لمصلحة إيبار في الدقيقة 14، فيما جاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إيثامي أرتيليس أوليفا مدافع لاس بالماس، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24.

وأعاد ماوريسيو ليموس المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما سجل هدفاً لمصلحة لاس بالماس في الدقيقة 62، غير أن أدريان غونزاليس أطلق رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثالث لإيبار في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.