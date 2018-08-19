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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

فوز تاريخي لهويسكا في الدرجة الأولى

بدأ هويسكا الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى الدرجة الأولى، مشواره في الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز على مضيفه أيبار 2-1 الأحد في المرحلة الاولى.

Twitter@SDHuesca


وتقدم هويسكا بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما أليكس غايار (5 و40)، وقلص الارجنتيني غونزالو اسكالانتي الفارق في الشوط الثاني (69).

وامتلك هويسكا فرصة الصعود إلى الدرجة الأولى في موسم 2016-2017، لكنه سقط في الملحق على يد خيتافي، بيد أنه نجح في محاولته الثانية بفوزه على لوغو 2-صفر في نهاية موسم 2017-2018.

في المقابل، يشارك أيبار بانتظام في الدرجة الأولى للموسم الخامس تواليا مع خط تصاعدي مستمر، ففي موسمه الاول (2014- 2015)، احتل المركز الثامن عشر، لكنه استفاد من قرار إداري قضى بإنزال إلتشي صاحب المركز الثالث عشر إلى الدرجة الثانية، ثم تحسنت احواله فارتقى أربع درجات إلى المركز الرابع، ثم أربعا أخرى إلى العاشر، واخيرا احتل المركز التاسع في الموسم الماضي.

 

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