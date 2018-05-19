فوزان معنويان لليغانيس وسلتا فيغو

في المباراة الاولى، اقتنص ليغانيس فوزا ثمينا من ضيفه ريال بيتيس على الرغم من لعبه بعشرة افراد منذ الدقيقة 24 اثر طرد مدافعه دييغو ريكو لتلقيه الانذار الثاني.

وتقدم ريال بيتيس في الدقيقة 20 عبر مهاجمه الدولي الكوستاريكي جويل كامبل، ورد ليغانيس بالتعادل بعد 4 دقائق عبر اليوناني ديميتريوس سيوفاس (28).

ومنح خوسيه نارانخو التقدم لليغانيس للمرة الاولى في المباراة عندما سجل له الهدف الثاني في الدقيقة 64، لكن البارغوياني انتونيو سانابريا ادرك التعادل (76) قبل ان يخطف الدولي المغربي نور الدين أمرابط هدف الفوز لاصحاب الارض بعد 3 دقائق.

وهو الفوز الثاني عشر لليغانيس هذا الموسم والاول بعد 4 هزائم وتعادل، فيما تابع ريال بيتيس الذي ضمن التأهل الى دور المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز.

وأهدر ريال بيتيس فرصة فض شراكة المركز الخامس ولو مؤقتا مع فياريال الذي يستضيف ريال مدريد لاحقا.

وفي الثانية، كان ليفانتي البادىء بالتسجيل عبر روبن روشينا (12)، ورد سلتا فيغو برباعية تناوب عليها الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (29 و63) وياغو أسباس (41 و47)، قبل ان يسجل خوسيه لويس موراليس الهدف الثاني للضيوف (74).

ورفع أسباس رصيده الى 22 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين مقابل 17 هدفا لغوميز السابع.

وهو الفوز الاول لسلتا فيغو بعد 3 تعادلات ومثلها من الهزائم، فيما توقفت سلسلة انتصارات ليفانتي عند 5 متتالية اخرها عندما الحق اول هزيمة ببرشلونة المتوج بطلا في المرحلة السابقة (5-4) وحرمه من انهاء الموسم دون خسارة.

ويلعب لاحقا أيضا لاس بالماس مع جيرونا، وملقة مع خيتافي، واشبيلية مع الافيس.

وتختتم المرحلة غدا الأحد بلقاءات فالنسيا مع ديبورتيفو لا كورونيا، واتلتيك بلباو مع اسبانيول، واتلتيكو مدريد مع ايبار، وبرشلونة مع ريال سوسييداد.