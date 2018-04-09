فرناندو توريس سيغادر أتلتيكو مدريد

وتحدث توريس عن رحيله خلال حدث ترويجي في مدريد، قائلاً "إنه الموسم الأخير لي في النادي. لم يكن قراراً سهلاً ولكني شعرت إن من واجبي أن أعلن ذلك للمشجعين".

ونشأ توريس (34 عاما) الملقب بـ "إل نينيو" في أتلتيكو وارتدى قميص الـ "روخيبلانكو" في سن الـ 17 عاماً عام 2001، قبل أن يحمل شارة القائد. انتقال في العام 2007 إلى ليفربول الإنكليزي حيث أمضى ثلاثة أعوام، وبعدها إلى تشيلسي (2011-2014) وميلان الإيطالي (2014)، قبل أن يعود الى نادي العاصمة الاسبانية في كانون الثاني/يناير 2015.

واحتشد 40 ألف شخص للترحيب بعودة توريس إلى الملعب السابق لأتلتيكو "فيسينتي كالديرون"، تحية للاعب الذي توج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.

وقال توريس الذي ينتهي عقده في حزيران/ يونيو القادم "بالنسبة لي من الصعب جداً قول كلمة وداعاً للمرة الثانية لأني كنت اعتقدت انني سأعتزل هنا (في نادي أتلتيكو مدريد). ولكن أشعر أنني أتمتع بلياقة بدنية جيدة وأريد إكمال مسيرتي ربما عامين أو 3 أعوام أو خمسة أعوام أخرى".

أضاف "سوف أحاول التعاقد مع فريق آخر".

ولم يلعب توريس كثيراً تحت إشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، ولم يبدأ كأساسي سوى خمس مرات في 2018، في أعقاب عودة الإسباني-البرازيلي دييغو كوستا إلى ناديه السابق قادماً من تشيلسي.

واعتبر توريس "إنها اللحظة الأفضل لتقبل الحقيقة. ترون جيداً عدد المباريات التي أشارك فيها وربما دقت الساعة للتخلي عن مركزي للاعبين آخرين".

