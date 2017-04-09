فالنسيا يواصل انتفاضته ويزيد مشاكل غرناطة

وانتصر فالنسيا على مضيفه غرناطة 3-1 الأحد في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا بهدفي الإيطالي سيموني زازا (19 و21) قبل أن يضيف سانتي مينا الثالث (55)، بينما ذلّل الأرجنتيني بونسي الفارق (65).

وصار رصيد فالنسيا الذي يحقق انتصاره الثالث توالياً في الدوري (39 نقطة) في المركز الثاني عشر، بينما تجمّد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق سبع نقاط عن ليغانيس السابع عشر مؤقتاً.