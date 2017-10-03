الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني
Reuters

فالنسيا يقرر استئناف العمل في إنشاءات ملعبه الجديد

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قرر نادي فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم استئناف العمل في إنشاءات ملعبه الجديد بعد فترة توقف زادت على سبع سنوات.

وأوقف النادي العمل في مشروع إنشاء ملعب "نوفو ميستايا" في فبراير شباط 2009 بعد عامين فقط من بدء العمل بسبب صعوبات في التمويل. وفشلت عدة جهود تالية لإعادة إحياء المشروع.

وقال النادي في بيان نشر الثلاثاء "سيبدأ النادي التنسيق مع مجلس مدينة فالنسيا لاستخراج التراخيص المطلوبة للبدء في استكمال العمل في بناء الملعب الجديد.

"هذا المشروع الذي أعيد إحياؤه يقوم على تعظيم خبرة الجماهير داخل الإستاد".

واستهل فالنسيا الموسم الحالي بشكل موفق تحت قيادة المدرب مارسيلينو ويحتل المركز الثالث في الترتيب بدون أي هزيمة.
 
 

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