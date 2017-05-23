فالنسيا يقدم مدربه الجديد

وتعهد تورال خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن توليه منصبه الجديد بإرساء قواعد النظام والانضباط داخل الفريق.

وقال تورال أمام وسائل الإعلام: "التحدي يثير شغفنا، أنا أعمل بجد وبشكل مبالغ فيه أحياناً، النظام والانضباط والالتزام هي أمور تروق لي، على اللاعبين أن يكونوا جاهزين لتقبل فكرة أن يكونوا من هؤلاء الذين يتمتعون بالشخصية الطموحة".

وأضاف مارسيلينو أنه من الصعب تحقيق النتائج الإيجابية إذا لم يتحلَّ اللاعبون بالطموح والتواضع والإلتزام.

وتابع قائلاً: "هذه القيم لا غنى عنها من أجل الدفاع عن قميص فالنسيا".

وتوجه المدرب الإسباني بالشكر لسلفه، سلفادور غونزاليز ماركو، الشهير بـ "فورو"، واختتم قائلاً: "أشكر له تفانيه في العمل خلال الأشهر الأخيرة، إنه رجل مخلص للنادي، ويستحق الإشادة من الجميع".