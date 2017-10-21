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الدوري الإسباني
AFP

فالنسيا يضغط على برشلونة

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واصل فالنسيا انطلاقته المميزة وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم بتغلبه على إشبيلية 4 - صفر السبت، في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت فوز ريال بيتيس على ألافيس.

وسجل أهداف فالنسيا البرتغالي جونزالو غويديس (هدفان) في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وسيموني زازا في الدقيقة 51 وسانتياغو مينا في الدقيقة 85.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16، ليبتعد الخفافيش بفارق نقطة فقط عن برشلونة المتصدر الذي سيواجه ملقا السبت.
وفي المباراة الثانية، فاز ريال بيتيس على ضيفه ألافيس 2 - صفر.

وسجل هدفي بيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة 13 وأليكسيس روانو ، لاعب ألافيس، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ورفع بيتيس رصيده إلى 16 نقطة وتوقف رصيد ألافيس عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

برشلونة فالنسيا إشبيلية
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