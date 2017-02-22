فالنسيا يسقط ريال مدريد

وسجل فالنسيا هدفين مبكرين، الأول عبر الوافد الجديد الايطالي سيموني زازا في الدقيقة الخامسة حين تابع كرة من الشاب منير الحدادي لاعب برشلونة السابق، والثاني بواسطة التشيلي فابيان أريلانا في الدقيقة التاسعة اثر تمريرة من البرتغالي لويس ناني.

وقلص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من متابعة رأسية اثر كرة من البرازيلي مارسيلو.

وفشل فريق العاصمة في الشوط الثاني من الخروج متعادلا على اقل تقدير، فتجمد رصيده عند 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام برشلونة بطل الموسم الماضي، وثلاث نقاط عن إشبيلية الثالث.

وتأجلت مباراة فالنسيا وريال مدريد بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي توج بطلاً لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي في طوكيو.

ولريال مدريد مباراة مؤجلة ثانية مع سلتا فيغو كانت مقررة في الرابع من الشهر الحالي وتعذر اقامتها بسبب الرياح القوية التي الحقت ضرراً بسقف ملعب ريازور.

وتأتي خسارة ريال مدريد بعد فوزه على نابولي الايطالي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

من جهته، ابتعد فالنسيا عن منطقة الخطر مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن ملقا الثالث عشر.