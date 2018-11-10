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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

فالنسيا يدوّن فوزه الثاني هذا الموسم

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حقق فالنسيا المتعثر فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري الإسباني على حساب مضيفه خيتافي 1-0 السبت في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

valenciaCF/Twitter

واحتاج فالنسيا إلى ركلة جزاء وإلى ثبتتها بتقنية الفيديو ليسجل الهدف الوحيد بعدما ارتكب برونو خطأ ضد الفرنسي كيفن غاميرو ونال الصفراء الثانية بعد أربع دقائق فقط من الأولى وخرج من الملعب (79).

وأثار قرار الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا التساؤل حول صحة الركلة، فتم اللجوء الى تقنية الفيديو التي ثبتتها وانبرى لها داني باريخو بنجاح (81).

وكان فالنسيا حقق فوزه الأول في المرحلة السابعة خارج أرضه أيضاً على مضيفه ريال سوسييداد وبالنتيجة ذاتها 1-صفر سجله غاميرو.

ورفع فالنسيا، أكثر الفرق تعادلاً حتى الآن في المراحل الـ 12 الأولى من البطولة (8 تعادلات مقابل 7 لأتلتيك بيلباو)، رصيده إلى 14 نقطة نقلته إلى المركز الرابع عشر مؤقتاً، في حين بقي خيتافي عاشراً وله 16 نقطة.

وتعادل بلد الوليد مع إيبار صفر-صفر.

ويلعب اليوم أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، وجيرونا مع ليغانيس.

فالنسيا
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