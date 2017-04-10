فالنسيا وزازا يثبتان الشراكة

قال نادي فالنسيا الاسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن المهاجم الايطالي سيموني زازا انضم اليه بشكل دائم قادما من يوفنتوس بعد يوم من تسجيل اللاعب لثنائية في انتصار 3-1 على مضيفه غرناطة ليرفع رصيده الى أربعة أهداف منذ الانضمام على سبيل الإعارة في يناير/ كانون الثاني.

وقال فالنسيا في بيان "سيصبح سيموني زازا لاعبا دائما في فالنسيا اعتبارا من الاول من يوليو وسيستمر التعاقد حتى يونيو 2021 طبقا للاتفاق مع يوفنتوس."

وأعار يوفنتوس زازا الى فالنسيا في يناير حتى نهاية الموسم بعد ستة أشهر كارثية قضاها على سبيل الاعارة مع وست هام يونايتد.

وذكرت وسائل اعلام اسبانية وقتها إن من ضمن شروط عقد الاعارة بند يجبر فالنسيا على الحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم مقابل 16 مليون يورو (16.9 مليون دولار) إذا خاض زازا عشر مباريات في الدوري.

وخاض زازا مباراته العاشرة أساسيا أمام غرناطة أمس الاحد وسجل هدفين في غضون دقيقتين ليضع فالنسيا في المقدمة 2-صفر بعد 21 دقيقة في انتصار كبير 3-1.

وسجل المهاجم الايطالي البالغ من العمر 25 عاما هدفه الاول مع فالنسيا في انتصار 2-صفر على اتليتيك بيلباو في فبرابر شباط كما هز الشباك في انتصار 2-1 على ريال مدريد المتصدر في مباراته التالية.