فالفيردي يحذّر برشلونة من ريال مدريد قبل الكلاسيكو

أبدى فالفيردي مدرب برشلونة ثقته الكبيرة بإمكانيات لاعبيه قبل مباراة البلوغرانا أمام ريال مدريد الجريح.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد يوم الأحد في الكلاسيكو ضمن المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه على إشبيلية في المرحلة الفائتة وإنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، علماً أنّه لعب بغياب ملهمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام إنتر.

وقال مدرب برشلونة فالفيردي في المؤتمر الصحفي السبت وفقاً للحساب الرسمي لبرشلونة على تويتر عبر الإنترنت: "بعد أدائنا الجيد في المباراتين الأخيرتين، نتطلع إلى الكلاسيكو بشغف كبير، آملين في تحقيق نتيجة جيدة نتوِّج بها هذا الأسبوع الحافل".

وطلب فالفيردي من جماهير برشلونة الدعم أمام الضيف: "نعرف أنّ الجماهير ستكون متحمسة للغاية، حيث نتوقع مساندة كبيرة من مشجعينا منذ صافرة البداية".

ورفض فالفيردي التقليل من قوة ريال مدريد بعد أزمة النتائج السلبية التي يعاني منها بطل أوروبا في الفترة الأخيرة: " كلما كان ريال مدريد جريحاً، كلما زادت خطورته، إنّه فريق كبير ولديه ما يكفي من المقومات لتجاوز الصعاب، أتوقع منافساً في قمة مستوياته وأفضل حالاته خلال مباراة الكلاسيكو هذه".

ويترقب عشاق ريال مدريد المباراة بقلق كبير، خاصة وأنّ مدرب الفريق لوبيتيغي قد يخسر منصبه في حال الخسارة من برشلونة.

ودخل برشلونة إلى المرحلة العاشرة متصدراً برصيد 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، وهو سيفقد في الكلاسيكو مجموعة من لاعبيه المميزين بسبب الإصابات المختلفة وعلى رأسهم ميسي والفرنسي أومتيتي والبلجيكي فيرمايلين.