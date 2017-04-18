فالفيردي يبلغ بلباو برحيله ويقترب من برشلونة (تقرير)

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن فالفيردي أعلم فريقه الباسكي الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي، نيته تركه بعد انتهاء عقده في حزيران/يونيو.

وكان اسم فالفيردي من بين المرشحين لتدريب برشلونة إلى جانب أوزيبيو ساكريستان مدرب ريال سوسييداد وخوان كارلوس أونزوي المساعد الحالي لأنريكي الذي أعلن في آذار/مارس الماضي أنه سيترك فريقه في نهاية الموسم الجاري بعد ثلاثة مواسم.

إلا أن أوزيبيو كشف في الشهر نفسه أنه ليس مهتماً بتدريب برشلونة بعد تعرضه للإهمال من فريقه السابق.

ويرصد إشبيلية أيضاً فالفيردي في حال رحيل مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي لتولي تدريب منتخب بلاده خلفاً لإدغاردو باوتسا المُقال من منصبه.

لكن الصحيفة الكاتالونية أكدت أن فالفيردي (53 عاماً) الذي حمل ألوان برشلونة مهاجماً بين 1988 و1990 ودرب أندية بلباو وإسبانيول وأولمبياكوس اليوناني وفياريال وفالنسيا، قريب من تدريب بطل أوروبا 5 مرات الموسم المقبل.

وأحرز فالفيردي لقب الكأس السوبر المحلية مع بلباو على حساب برشلونة في 2015 ليمنحه لقبه الأول في ثلاثة عقود، وقاد إسبانيول إلى وصافة كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ راهناً) في 2007.

وارتبط اسم فالفيردي أيضاً بالحلول بدلاً من الفرنسي أرسين فينغر في حال رحيله عن أرسنال الإنكليزي نهاية الموسم.