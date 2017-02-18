غوارديولا: "لن أعود أبداً لتدريب برشلونة"

وينتهي عقد أنريكي في نهاية الموسم، وبرغم محاربته على ثلاث جبهات، إلا أن الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أشعلت جبهة انتقادات في وجهه. كما أن برشلونة يتخلف في صدارة الدوري المحلي أمام غريمه التاريخي ريال مدريد.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة أنريكي بحال رحيله، أرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو، أوزيبيو ساكريستان مدرب ريال سوسييداد والهولندي رونالد كومان مدرب إيفرتون الإنكليزي.

وذاع صيت غوارديولا تدريبياً مع برشلونة، وأحرز معه خلال أربعة أعوام، 14 لقباً محلياً وأوروبيا ودولياً، قبل أن يأخذ إجازة لسنة في 2012، ويعود بعدها لتدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني لثلاثة مواسم.

وحقق غوارديولا بداية مثالية مع سيتي هذا الموسم، لكنه تراجع بعدها ليحتل المركز الثاني في الترتيب راهناً بفارق 8 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وقال غوارديولا (46 عاماً): "لا، لن أعود أبداً لتدريب برشلونة. لقد انتهت فترتي هناك".

وبرغم خسارته الأخيرة الفادحة، لا يزال غوارديولا يعتبر أن برشلونة يرفع راية كرة القدم العالمية: "لا يزال برشلونة أفضل فريق في العالم".

وتابع: "المنافسة قوية جداً.. يمكنك الفوز بنتيجة عريضة والخسارة بنتيجة كبيرة. لقد حصل هذا الأمر معي، لكن هناك 90 دققة وكل الأمور واردة".

ورأى أنه: "إذا كان هناك فريق قادر على القيام بذلك (التعويض)، فهو برشلونة".

وكان غوارديولا اعتبر الشهر الماضي أنه بدأ المراحل الأخيرة من مسيرته التدريبية، مؤكداً عدم بقائه في هذا المجال حتى بلوغ سن التقاعد.

وقال: "بدأت ببلوغ نهاية مسيرتي التدريبية، هذا أمر أنا متأكد منه".

أضاف: "سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاث المقبلة، وربما أكثر"، مشدداً على أن "الأكيد أنني لن أبقى في مجال التدريب حتى عمر الستين أو الخامسة والستين".