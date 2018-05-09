وجه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني انتقادات حادة إلى برشلونة بشأن تعامله "غير اللائق" مع ملف مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وسط تقارير عن استعداد النادي الكتالوني لدفع البند الجزائي البالغة قيمته 100 مليون يورو لضمه إلى صفوفه.

وتتوالى التقارير في الفترة الأخيرة حول مستقبل غريزمان (27 عاماً) الذي يتحضر لخوض نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام مرسيليا الفرنسي في مدينة ليون الأربعاء القادم.

وفي تعليق من ناديه الحالي، قال المدير العام لأتلتيكو ميغيل أنخيل جيل مارين في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء "موقف فريق أتلتيكو مدريد واضح جداً وتم الإعلان عنه خلال العديد من المناسبات. لم ندخل في مفاوضات أبدا بشأن غريزمان وليست لدينا النية للقيام بذلك".

وتابع مارين الذي يملك غاليبة الأسهم في النادي المدريدي "لقد قلت ذلك شخصياً، قبل أشهر عدة، لرئيس نادي برشلونة (جوسيب ماريا بارتوميو) بأن حقوق اللاعب (غريزمان) ليست للبيع. كما أكدت له أن تصرفه غير لائق ويتعارض مع نزاهة المنافسة" .

وأكدت الاذاعة الإسبانية "كادينا كوبي" بدون أن تذكر المصدر أن "برشلونة راسل أتلتيكو مدريد مؤكداً أنه سيدفع البند الجزائي لتحرير أنطوان غريزمان. وأن اتلتيكو يعرف أن لاعبه سيرحل نهاية الموسم الحالي".

ومدد غريزمان عقده مع فريقه الحالي في الصيف الماضي حتى عام 2022، ولكن البند الجزائي لتحريره الذي ارتفع إلى 200 مليون يورو مؤقتاً، سينخفض إلى 100 مليون يورو في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وتشير الاذاعة الاسبانية إلى أن الفريق الكتالوني حجز منذ الآن القميص الرقم 7 للمهاجم الفرنسي.

وأشارت إذاعة "لا كادينا سير" إلى أن بارتوميو اتصل بنظيره في أتلتيكو إنريكي سيريزو لإبلاغه بنوايا النادي الكتالوني.

غير أن سيريزو، وعندما سُئل عن ذلك الثلاثاء، تهرب من الاجابة الواضحة رافضاً تأجيج التكهنات المتزايدة حول إمكانية رحيل نجمه الأول.

وقال رئيس أتلتيكو للقناة الإسبانية "غول تي في"، "أريد أن أقول لكم شيئاً واحداً. أنطوان غريزمان هو حالياً لاعب أتلتيكو مدريد، وأنا أعلم ذلك في اليوم الذي نتكلم فيه. لا يمكنني أن أضيف أي شيء آخر لأني لا أعرف أكثر من ذلك".

وكثرت التكهنات في الأشهر الأخيرة حول احتمال رحيل غريزمان عن النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2014، بينما أكد اللاعب أنه سيحسم مستقبله قبل نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو المقبلين.

وأقر بارتوميو هذا الأسبوع للمرة الأولى، بأنه التقى غريزمان الصيف الماضي، ومن ثم التقى مجدداً بالمقربين من اللاعب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من دون تأكيد انتقال النجم الفرنسي إلى برشلونة.