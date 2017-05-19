غرناطة يودع الـ"ليغا" بخسارة

وسجل إسبانيول هدفين مبكرين عبر البرازيلي ليوناردو باتيستاو (3) والبرتغالي روبن فيزو (8 خطأ في مرمى فريقه)، وسجل البرازيلي أندرياس بيريا هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 22.

وهي الخسارة الثامنة على التوالي لغرناطة والـ26 هذا الموسم فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الاخير، فيما ارتقى اسبانيول إلى المركز الثامن مؤقتًا برصيد 56 نقطة.