غرناطة يستنجد بأسطورة آرسنال لإنقاذه

وكان آدامز (50 عاما) الذي لعب طيلة مسيرته الكروية مع آرسنال (1983 حتى 2002) وتوج معه بلقب الدوري أربع مرات والكأس ثلاث مرات وكأس الرابطة مرتين وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، يشغل منصباً استشارياً في غرناطة كجزء من دوره في مجموعة "دي دي ام سي" الصينية في إدارة كرة القدم والمرتبطة بمالك النادي الصيني جيانغ ليجانغ.

وجاءت الاستعانة بآدامز على أمل إنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية، كونه يحتل حالياً المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان، وذلك قبل سبع مراحل على ختام الموسم.

وتخلى غرناطة عن ألكاراس الذي يشرف على الفريق للمرة الثالثة، بعد خسارة الأحد أمام فالنسيا 1-3.

وأصبح آدامز ثالث مدرب لغرناطة هذا الموسم بعد باكو خيميز وألكاراس الذي استلم المهمة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وتواجه الإدارة الصينية للنادي انتقادات كثيرة بسبب سياسة التعاقدات، لاسيما أن هناك 16 لاعباً من أصل 25 يلعبون مع الفريق على سبيل الإعارة، كما يطغى الأجانب على الفريق لأنه يضم لاعبين من 18 جنسية.

لكن آدامز الذي دافع عن ألوان المنتخب الإنكليزي في 66 مباراة، أكد الإثنين أنه سيركز في الدور الذي منح له على تحقيق الثبات في الفريق وإضافة المزيد من العناصر الإسبانية إلى التشكيلة، مضيفاً "أنا هنا من أجل وضع البنية الإسبانية في مكانها مع لاعبين ينتمون إلى غرناطة ويقاتلون من أجل غرناطة".

وواصل "لقد ورثنا 106 لاعبين (مع الفئات العمرية)، بينها 44 ينتمون حقاً لغرناطة. هدفنا هو إعادة نادي غرناطة إلى غرناطة (المدينة) لكي يشعر آهلها أن الفريق واللاعبين يمثلونهم بالكامل".

وغرناطة ليس التجربة التدريبية الأولى لقلب الدفاع الانكليزي السابق، بل أشرف على ويكومب واندررز (2003-2004) وبورتسموث (2008-2009) الإنكليزيين وغابالا الأذربيجاني (2010-2011).