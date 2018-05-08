غاريتانو مدرب ليغانيس يعلن تخليه عن منصبه

وكان غاريتانو قاد النادي الواقع في ضاحية العاصمة مدريد من الدرجة الثالثة إلى دوري النخبة ونصف نهائي كأس الملك في شباط/فبراير الماضي.

وقال ليغانيس في بيان "أبلغ أسيير غاريتانو النادي قراره بإنهاء مهامه داخل نادي بيبينيرو (مزارعي الخيار)، حيث وصل قبل خمس سنوات عندما كان الفريق ينافس ضمن سيغوندا ب (الدرجة الثالثة)".

ومع نادي الضاحية الجنوبية لمدريد والبالغ عدد سكانها 190 ألف نسمة، صعد غاريتانو بليغانس إلى الدرجة الثانية في 2014 ثم إلى النخبة في 2016، قبل الحفاظ على موقعه في الليغا لموسم 2017 (المركز 17) ثم العام الحالي (المركز 17 أيضاً).

وتميز غاريتانو (48 عاماً) بإقصائه ريال مدريد العريق في ربع نهائي كأس الملك (0-1 و2-1) هذا الموسم، وبلوغه نصف النهائي للمرة الأولى منذ تاريخه تأسيسه قبل 90 سنة. وكل ذلك بميزانية سنوية متواضعة تبلغ 45 مليون يورو، أي أقل 15 مرة من أمثال ريال مدريد أو برشلونة.

ويخوض غاريتانو مواجهته الأخيرة مع ليغانيس في 19 أيار/مايو ضد ريال بيتيس في المرحلة 38 من الليغا.

