عشر حقائق لابد من معرفتها قبل الكلاسيكو

1- ريال مدريد هو أكثر فريق فاز على برشلونة في الليغا (بـ72)، بالمقابل برشلونة أيضاً هو أكثر فريق فاز على ريال مدريد في المسابقة ذاتها (بـ68).

2- خسر ريال مدريد مرتين فقط في آخر 6 مباريات كلاسيكو والخسارتين كانتا في السانتياغو برنابيو بالليغا.

3- لم يخسر ريال مدريد في آخر مباراتين كلاسيكو في الليغا (فاز 1 تعادل 1) – أطول سلسلة له أمام برشلونة منذ آذار/ مارس 2013.

4- سجل ريال مدريد في كل من آخر 43 مباراة لعبها في الليغا، برشلونة فقط في 2013 حقق سلسلة أطول (64).

5- سجل برشلونة في كل من آخر 22 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في جميع المنافسات – أطول سلسلة لفريق في تاريخ الكلاسيكو.

6- سجل لويس سواريز 4 أهداف أمام ريال مدريد في الليغا منذ انضمامه إلى برشلونة في 2014- 2015 – أكثر من أي لاعب آخر في المنافسة.

7- سجل كريم بنزيمة 5 أهداف في آخر 5 مباريات كلاسيكو لعبها في البرنابيو في الليغا.

8- لم يخسر ريال مدريد في أي من المباريات السبع التي لعبها أمام خصميه التقليديين بوجود كاسيميرو على أرضية الملعب (فاز 2 تعادل 1 أمام برشلونة وفاز 1 تعادل 3 أمام أتلتيكو).

9- سجل سيرجيو راموس 4 أهداف بالرأس أمام برشلونة في الليغا – أكبر من التي سجلها أمام أي فريق آخر.

10- تلقى كيلور نافاس 15 هدفاً أمام برشلونة في الليغا – أكثر بستة أهداف على الأقل من التي تلقاها أمام أي فريق آخر في المنافسة.