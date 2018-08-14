ضبابية تحيط بمستقبل ديمبيلي في برشلونة

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن "مستقبل ديمبيلي يبقى مجهولاً، حيث تنقسم هرمية برشلونة بين الداعمين لبقائه والراغبين ببيعه".

من جهتها، أشارت "سبورت" الكاتالونية إلى أن ديمبيلي "ليس للبيع".

وكان برشلونة استقدم ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد تخليه عن البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو. إلا أن الجناح السريع والنحيل عانى كثيراً لفرض اسمه في ملعب "كامب نو" بسبب الإصابات.

ولم يعوض ديمبيلي (21 عاماً) القادم مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليوناً من المكافآت، رحيل النجم البرازيلي، فلعب أدواراً محدودة إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في هجوم الفريق الكاتالوني.

وأضافت "ماركا" أن اللاعب الشاب، المرشح لترك برشلونة قبل أسبوعين على إقفال باب الانتقالات الصيفية في الليغا، لم يتأقلم مع الحياة في برشلونة، ولم يهتم للحفاظ على وزنه، ولم يلتزم بمواعيد تمارين بطل إسبانيا.

وطرح اسم ديمبيلي للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو أرسنال الإنكليزي، لكن مشاركته "الجزئية" مع المنتخب الفرنسي المتوج في كأس العالم 2018 وهدف الفوز الرائع ضد إشبيلية الأحد في كأس السوبر الإسبانية (2-1) قد يعيدان خلط الأوراق في قضية انتقاله.

وبرغم استقدام الجناح البرازيلي الموهوب مالكوم من بوردو الفرنسي، إلا أن انتقال ديمبيلي قد لا يكون سهلاً في ظل السعر المرتفع الذي قد يفرضه برشلونة لتعويض استقدامه المترف الموسم الماضي من دورتموند، خصوصاً بعد إقفال باب الانتقالات في إنكلترا الأسبوع الماضي قبل انطلاق الدوري.

وحول انتقال ديمبيلي الذي بدأ مشواره مع رين ويرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2022، قال مدربه إرنستو فالفيردي "هو معنا ونعول عليه كثيراً. لديه نوعية رائعة وهو هنا معنا (...) شارك وسجل هدفا أعتقد أنه سيكون سعيدا به. لقد تحسن مع تقدم الوقت في المباراة"، وذلك في تصريحات بعد مباراة كأس السوبر.

بدوره، قال لاعب الوسط الدولي سيرجيو بوسكيتس "آمل في بقائه معنا وأن يكون هذا الموسم أفضل من السابق. في المرة الماضية، عانى سوء الحظ والإصابة. آمل في أن يكون هاماً هذا الموسم".

وتعرض اللاعب المكنى "أوس" لإصابة خطرة في بداية الموسم أبعدته لفترة عن الملاعب وبالتالي وجد صعوبة في فرض نفسه بعد تعافيه ولم يمنحه المدرب وقتاً كبيراً. لكن المهاجم الطموح وصاحب الموهبة الفنية النادرة قد يحصل على تمديد إضافي في الفريق الكاتالوني في ظل تقدم الثنائي ميسي-سواريز في العمر وزحمة المسابقات التي يخوضها برشلونة.

