صحف إسبانيا تتحدث عن خيارات إنريكي في الكلاسيكو

ستكون مباراة الكلاسيكو الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة بمثابة الفرصة الأخيرة للويس إنريكي كي يستعيد حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لذلك على مدرب برشلونة إذا ما أراد ختاماً مميزاً لموسمه الأخير مع النادي، أن يزج بأفضل تشكيلة لديه على الإطلاق ويطلب من لاعبيه إخراج أفضل ما لديهم في مباراة مصيرية ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الليغا لموسم 2016-2017.

وبحسب عدد جريدة سبورت اليوم السبت فإن إنريكي من المحتمل أن يبدأ بماسكيرانو، أومتيتي، وبيكيه في الخلف، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، إنييستا وراكيتيتش في الوسط، ولا يبدو إحتمال مشاركة غوميش مستبعداً بالنظر إلى إصرار إنريكي على هذا اللاعب غير المفضل لدى أغلبية الجماهير الكاتالونية.

كما أشارت الصحيفة أن باكو ألكاسير قد يعوّض نيمار المُعاقب إلى جانب ميسي وسواريز إذا ما رُفض الطعن المقدم من قبل نادي برشلونة اليوم السبت.

واستعرضت الصحف المُهتمة بالشأن الكاتالوني جميع الاحتمالات التكتيكية التي من الممكن أن يلعب فيها اللوتشو من 3-4-3 إلى 3-3-4 و4-3-3 مع احتمال دخول خوردي ألبا في التشكيلة.

ونقل في وسائل الإعلام الإسبانية اليوم أن مدافع برشلونة الفرنسي ماتيو سوف يغيب عن الكلاسيكو بسبب معاناته من إلتهاب في وتر العرقوب في ساقه اليسرى.

من جهة أخرى تلقى التركي أردا توران التصريح الطبي للمشاركة في المباراة إذا ما دعت الحاجة الفنية إلى ذلك.