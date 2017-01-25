شكوك متزايدة حول مستقبل إنريكي مع برشلونة

وأحرز إنريكي 8 ألقاب في موسمين ونصف الموسم مع برشلونة، لكن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، فيما يتفرغ ناديه راهنا لتجديد عقود نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي وأندريس إينيستا.

واشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية الأربعاء إلى أن خوان كارلوس أونسوي مساعد إنريكي هو الخيار المثالي بالنسبة للأخير لخلافته، فيما ارتبط اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيليه كثيراً بالانتقال الى ملعب "كامب نو".

وعن مستقبله وامكانية خلافة أونسوي له، رد إنريكي: "ليس لدي اي شيء لأقوله".

وأصر انريكي على أن علاقته مع الفريق أقوى من أي وقت مضى: "هذه سنتي الثالثة هنا، وأرى الرغبة عينها، العطش عينه، وأريد الاستمرار في صنع التاريخ واحراز الالقاب".

ويستقبل برشلونة ريال سوسييداد الخميس على ملعبه في إياب ربع نهائي كأس اسبانيا بعد تقدمه ذهاباً 1-صفر.

ويتخلف برشلونة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد متصدر الدوري، علماً بأن لريال مباراة مؤجلة، ويواجه باريس سان جرمان الفرنسي في دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.