شكوك حول مشاركة رونالدو ضد إيبار

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "شعر (رونالدو) بشيء ما، لكن الأمر ليس خطيراً. لم يتدرب صباح اليوم معنا".

وبينما قام زملاؤه بتدريباتهم الروتينية، اكتفى البرتغالي الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بحركات جري بمفرده.

ومع اقتراب مباراة الاياب ضد نابولي الإيطالي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا (تقدم ريال ذهاباً 3-1)، قد يلجأ زيدان إلى اراحة رونالدو على سبيل الاحتياط على رغم أنه لم يكشف أي شيء واكتفى بالقول "كما تعرفون، كل المباريات هامة لكن الأهم أن تكون صحة اللاعب جيدة. سنرى كيف سيشعر كريستيانو".

وكان ريال مدريد تنازل عن صدارة الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر بفارق نقطة واحدة، الا أن لفريق العاصمة مباراة مؤجلة، علماً أنه سيستضيف برشلونة أواخر نيسان/أبريل المقبل.