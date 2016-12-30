سيليسن سيغيب عن برشلونة

ولعب سيليسن (27 عاماً) أربع مباريات في جميع المسابقات حتى الآن وجلس بديلاً للألماني تير شتيغن في معظم المباريات.

وجاء في بيان على موقع برشلونة الرسمي: "لاعب الفريق الأول ياسبر سيليسن لديه إصابة في ساقه اليسرى، وقد قال الأطباء إنه سيغيب عن الملاعب لنحو أسبوعين تقريباً".

ويستأنف برشلونة حملة الدفاع عن لقبيه كبطل للدوري والكأس، في رحلة لمواجهة أثلتيك بيلباو يوم 5 كانون الثاني/ يناير في كأس الملك، قبل زيارته لملعب فياريال في الليغا بعد ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن يغيب سيليسن عن مواجهة الإياب ضد بيلباو في كأس الملك يوم 11 كانون الثاني/ يناير.