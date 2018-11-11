العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

سولاري لا يتعجل عودة إيسكو لأفضل حالاته

من قبل

قال سانتياغو سولاري إن صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو لديه عمل يقوم به للعودة إلى أفضل حالاته.

Reuters

ووصف سولاري لاعبه إيسكو بأنه "خاص" وذلك في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت "نحن نعرف نوعية إيسكو إنه لاعب مميز، ويتدرب للعودة إلى قمة لياقته".

خضع إيسكو (26 عاماً) لعملية علاج التهاب الزائدة الدودية في أيلول/ سبتمبر، ولم يبدأ اساسياً أي من المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد والتي حقق فيها سولاري الفوز. 

وأثنى سولاري على اللاعب الدولي الإسباني، لكنه قال إن صانع الألعاب لديه عمل يتعين عليه القيام به للعودة إلى أفضل حالاته.

وأضاف: "كان لديه عملية دقيقة وليس من السهل الخروج من ذلك، لكنه يتدرب مع المجموعة".

وتابع "كل الذين كانوا لاعبي كرة القدم يعلمون أنه يجب عليك الاستمرار في التدريب للعودة إلى أفضل ما لديك".

في عهدة سولاري الذي جاء بديلاً للوبتيغي، سجل ريال مدريد 11 هدفاً ولم يتلقَ أي هدف في المباريات الثلاث و سيلعب ضد سيلتا فيغو في الدوري اليوم الأحد.
 

السابق ملخص مباراة أتليتكو مدريد وأتل
اقرأ
ملخص مباراة أتليتكو مدريد وأتليتيك بيلباو
التالي