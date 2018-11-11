سولاري لا يتعجل عودة إيسكو لأفضل حالاته

ووصف سولاري لاعبه إيسكو بأنه "خاص" وذلك في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت "نحن نعرف نوعية إيسكو إنه لاعب مميز، ويتدرب للعودة إلى قمة لياقته".

خضع إيسكو (26 عاماً) لعملية علاج التهاب الزائدة الدودية في أيلول/ سبتمبر، ولم يبدأ اساسياً أي من المباريات الثلاث الأخيرة لريال مدريد والتي حقق فيها سولاري الفوز.

وأثنى سولاري على اللاعب الدولي الإسباني، لكنه قال إن صانع الألعاب لديه عمل يتعين عليه القيام به للعودة إلى أفضل حالاته.

وأضاف: "كان لديه عملية دقيقة وليس من السهل الخروج من ذلك، لكنه يتدرب مع المجموعة".

وتابع "كل الذين كانوا لاعبي كرة القدم يعلمون أنه يجب عليك الاستمرار في التدريب للعودة إلى أفضل ما لديك".

في عهدة سولاري الذي جاء بديلاً للوبتيغي، سجل ريال مدريد 11 هدفاً ولم يتلقَ أي هدف في المباريات الثلاث و سيلعب ضد سيلتا فيغو في الدوري اليوم الأحد.

