سوسييداد يُجبر إشبيلية على اقتسام النقاط

ورفع إشبيلية رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع وأخفق في اللحاق بأتلتيكو مدريد الثالث (71) الذي يستقبل إيبار السبت، فيما بقي ريال سوسييداد سابعاً وله 62 نقطة.

على ملعب "رامون سانشيز بيسخوان"، سجل هدف إشبيلية بابلو سارابيا بعد سيطرته على الشوط الأول (41)، وعادل المكسيكي كارلوس فيلا لسوسييداد بعد خطأ دفاعي كبير للفريق الأندلسي (61).

وأكمل سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دافيد زوروتوزا (79).

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الأدوار التمهيدية. كما تحظى بطولة إسبانيا بمقعدين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".