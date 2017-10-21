سواريز يغيب عن مباراتين وديتين لأوروغواي

وقال الاتحاد الأوروغواياني في بيان الجمعة إن "الفريق الطبي لنادي برشلونة لكرة القدم اقترح، وللسماح باعتناء مناسب بالركبة اليمنى للمهاجم بمعالجتها والتوقف عن التمارين البدنية والمنافسة لأسبوع بدءاً من الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر".

وسيغيب المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً عن مباراتين ضد بولندا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعدها بأربعة أيام ضد النمسا في فيينا، واللتين تقامان تحضيراً لكأس العالم لكرة القدم 2018 الصيف المقبل.

وكان مدرب النادي الكاتالوني أشار في تصريحات الأسبوع الماضي إلى أن المهاجم يعاني من إصابة في الركبة اليمنى منذ كأس السوبر الإسبانية نهاية آب/أغسطس الماضي، مبدياً في الوقت نفسه اعتقاده بأن اللاعب "لن يتوقف عن اللعب" وأنه في "حال مثالية".

ولم يغب سواريز عن المباريات الأخيرة لفريقه الإسباني.

وبحسب تصريحات لطبيب المنتخب ألبرتو بان، لن يكون سواريز في حاجة إلى إجراء عملية جراحية، إلا أن تقارير صحافية في الأوروغواي أشارت إلى إمكان حصول تدخل جراحي طفيف.

ومكن سواريز منتخب بلاده من بلوغ مونديال 2018 في روسيا، بتسجيله هدفين في مرمى بوليفيا (4-2) في 11 تشرين الأول/اكتوبر، مانحاً إياه التأهل المباشر للمرة الأولى منذ 1990.

وفي الدوري الإسباني، سجل سواريز ثلاثة أهداف في ثمانية مراحل، بينها هدف برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (1-1) السبت الماضي.

