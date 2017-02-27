سوء نتائج ديبورتيفو لاكورونيا تطيح بمدربه

وذكر نادي ديبورتيفو لاكورونيا في بيان له: "النادي يرغب في تقديم خالص الشكر للمدرب ولفريق العمل الخاص به لإخلاصهم ولمجهوداتهم، التي بذلوها طوال فترة توليهم للمهمة الفنية للفريق".

وتراجع ديبورتيفو لاكورونيا، عقب هزيمته أمام ليغانيس، والتي كانت الهزيمة الرابعة له على التوالي، إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة الإسبانية برصيد 19 نقطة، ليقترب أكثر فأكثر من دوامة الهبوط.

وكشف النادي الإسباني أنّ جايزكا سيتوجه اليوم الإثنين إلى المدينة الرياضية التابعة للنادي لتوديع الفريق، ثم يعقد مؤتمراً صحفياً بعد ذلك.