سلتا فيغو يعلن رحيل مدربه بيريتزو

وأمضى بيريتزو ثلاثة مواسم ناجحة في قيادة سلتا فيغو خلفاً للويس إنريكي مدرب برشلونة حالياً والذي سيترك منصبه أيضاً في نهاية الموسم.

وأوضح سلتا فيغو في بيان عن رحيل مدربه: "ينهي ثلاث سنوات رائعة من النمو المستمر على الصعد الرياضية والاجتماعية والمؤسساتية للنادي".

وكان بيريتزو، اللاعب السابق لسلتا بين العامين 2001 و2005، قريباً في أكثر من مناسبة من قيادة النادي لإحراز لقب كبير أول، إلا أنّه خرج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسمين الحالي والماضي، كما توقف مشواره قبل أيام في نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وتحدثت وسائل الإعلام الاسبانية عن احتمال اشراف بيريتزو على إشبيلية بدلاً من مواطنه خورخي سامباولي المطلوب لقيادة منتخب الأرجنتين عقب نهاية الموسم أيضاً.