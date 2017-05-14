سلتا فيغو يخيّب آمال برشلونة قبل لقاء ريال مدريد

خيّب سلتا فيغو آمال عشاق برشلونة مجدداً قبل مباراته المؤجلة مع ريال مدريد الأربعاء القادم.

وواصل ديبورتيفو آلافيس، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء نتائجه المميزة بتحقيقه فوزه الثالث توالياً، وذلك على حساب ضيفه سلتا فيغو 3-1 الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم آلافيس الذي لم يذق طعم الهزيمة للمرحلة السادسة على التوالي، مواجهته مع سلتا فيغو في الشوط الأول بثلاثة أهداف لمانو غارسيا (5) والمغربي زهير فضال (18) والبرازيلي ديفيرسون (37).

وقلص سلتا فيغو الفارق في الدقيقة 78 عبر ركلة جزاء لإياغو أسباس الذي أصبح أول لاعب من فريقه يسجل 18 هدفاً على الأقل في موسم واحد من الدوري منذ ماورو رودريغيز (23) عام 1956.

واستمرت نتائج سلتا فيغو السلبية قبل مواجهته المرتقبة على أرضه أمام ريال مدريد حيث ينتظر برشلونة خدمة منه توقف طموحات ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

ووصل سلتا فيغو إلى نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" قبل أن يخرج بصعوبة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي، إذ مني الأحد بهزيمته الخامسة تواليا وتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 54 لديبورتيفو آلافيس.

ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة بالنقاط في الصدارة (84) مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح برشلونة وامتلاك ريال مدريد لمباراة أقل.

ويلعب برشلونة مع مضيفه لاس بالماس وريال مدريد مع ضيفه إشبيلية الأحد.

ويلعب لاحقا أيضاً ريال سوسييداد مع ملقة، فياريال مع ديبورتيفو لا كورونيا، إيبار مع سبورتينغ خيخون، ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو مع ليغانيس.