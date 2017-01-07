سجل سيء لفياريال أمام برشلونة
يدخل فياريال مباراته مع حامل اللقب برشلونة غداً الأحد ضمن المرحلة 17 من الدوري الإسباني بسجل سيء أمام الفريق الكاتالوني في الليغا.
ولم يفز فريق الغواصات الصفراء في آخر 14 مباراة لعبها أمام برشلونة في الدوري المحلي (تعادل 4 خسر 10) – أطول سلسلة له بلا فوز أمامه في المنافسة.
وفيما يلي مزيد من الأرقام حول لقاء فياريال وبرشلونة:
- فاز فياريال في 6 من آخر 7 مباريات لعبها في المادريغال في الدوري (خ 1).
- خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة لعبها خارج أرضه في الليغا (ف 9 ت 1).
- لم يفز فران إيسكريبا كمدرب على برشلونة في الليغا (ت 1 خ 5).
- لم يتلق فياريال 11 هدفاً أو أقل في هذه المرحلة من موسم في الليغا من قبل.
- فياريال هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق هدفاً من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في الليغا.
- حقق ماسكيرانو أعلى نسبة دقة تمرير هذا الموسم في الليغا بين المدافعين العشرة أصحاب أكبر عدد من التمريرات هذا الموسم في الليغا (90.91%).
- سجل جونثان دوس سانتوس هدفين في آخر مباراتين لعبهما في الليغا – بقدر التي سجلها في 80 مباراة سابقة في المنافسة.
- فياريال هو خصم نيمار المفضل في الليغا إذ سجل في مرماه 6 أهداف (بالتساوي مع أهدافه أمام رايو فايكانو).
- سجل نيمار في 4 من المباريات الخمس التي لعبها أمام فياريال في الليغا (6 أهداف).