سجل سيء لفياريال أمام برشلونة

ولم يفز فريق الغواصات الصفراء في آخر 14 مباراة لعبها أمام برشلونة في الدوري المحلي (تعادل 4 خسر 10) – أطول سلسلة له بلا فوز أمامه في المنافسة.



وفيما يلي مزيد من الأرقام حول لقاء فياريال وبرشلونة:

- فاز فياريال في 6 من آخر 7 مباريات لعبها في المادريغال في الدوري (خ 1).

- خسر برشلونة مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة لعبها خارج أرضه في الليغا (ف 9 ت 1).

- لم يفز فران إيسكريبا كمدرب على برشلونة في الليغا (ت 1 خ 5).

- لم يتلق فياريال 11 هدفاً أو أقل في هذه المرحلة من موسم في الليغا من قبل.

- فياريال هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق هدفاً من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في الليغا.

- حقق ماسكيرانو أعلى نسبة دقة تمرير هذا الموسم في الليغا بين المدافعين العشرة أصحاب أكبر عدد من التمريرات هذا الموسم في الليغا (90.91%).

- سجل جونثان دوس سانتوس هدفين في آخر مباراتين لعبهما في الليغا – بقدر التي سجلها في 80 مباراة سابقة في المنافسة.

- فياريال هو خصم نيمار المفضل في الليغا إذ سجل في مرماه 6 أهداف (بالتساوي مع أهدافه أمام رايو فايكانو).

- سجل نيمار في 4 من المباريات الخمس التي لعبها أمام فياريال في الليغا (6 أهداف).