ستويشكوف يكشف معلومات عن مستقبل ميسي

وخلال حضوره لحفل تدشين ملعب جديد يحمل اسم الأسطورة الهولندية الراحلة يوهان كرويف ويقع بالقرب من مدينة برشلونة، أشار هيريستو ستيوشكوف في تصريح نقلته صحيفة سبورتس الكتالونية على حسابها على تويتر إلى أن النجم الأرجنتيني جدد عقده رسمياً مع برشلونة منذ 6 أشهر لكنه لم يذكر تفاصيل إضافية.

ولم يعلن الفريق الإسباني ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو​ بصفة رسمية، عن تجديد عقد ميسي وهو الخبر السار المنتظر من عشاق البارسا.

يُذكر أن بارتوميو يجري منذ فترة طويلة مفاوضات ماراثونية مع الدولي الأرجنتيني من أجل تمديد عقده الذي ينتهي رسمياً في يونيو/حزيران عام 2018.

وقال ستويشكوف نجم برشلونة سابقاً والذي يعمل حالياً كمحلل رياضي في قنوات "يوني فيزن ديبورتس" أنه على علم بأن الأرجنتيني حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات توصل لاتفاق مع بورتيميو منذ نصف عام تقريباً ويقضي ببقائه في الكامب نو لفترة اضافية.

ولعب ستويشكوف مع برشلونة على فترتين الأولى بين 1990 و1995 ثم انتقل علىسبيل الاعارة لموسم واحد إلى بارما الايطالي لكنه عاد مجدداً للكامب نو ولعب في الفترة بين 1996 و1998.