سبورت: إريكسن...هدف برشلونة لتعويض إنييستا

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر أخبار اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لكن العملية لن تكون سهلة لأن المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكوتينيو، جدد للاعبه الموهوب حتى عام 2020.

وعلى ذمة سبورت، فإن إدارة برشلونة برئاسة جوزيب بارتوميو بعد أن اجتمعت الأسبوع الماضي حددت أولوياتها من اللاعبين وعلى رأسهم إيركسن، إضافة لاهتمام النادي المعلن بنجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان.



وفي ظل عدم قدرة برشلونة على التتويج بدوري أبطال أوروبا، أو الوصول إلى النهائي منذ عام 2015، تضغط جماهير الفريق على إدارتها لتحسين جودة الأداء، إما بتعاقدات جديدة أو بالاستفادة القصوى من اللاعبين الحاليين.

وتوج برشلونة بالثنائية المحلية هذا الموسم، ولكن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا سرق أضواء الثنائية الكاتالونية.

