سامباولي يعلق على شائعات اقترابه من برشلونة

وجاءت تصريحات سامباولي رداً على ما كُتب عن خلافته لمدرب برشلونة بعد خسارة الأخير المُذلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد سامباولي أنه ليس لديه ما يشرحه في هذا السياق، وأن لا علاقة له بما يُقال، "أركز على عملي اليومي في النادي الذي أتى بي إلى أوروبا، لمواصلة السعي لتحقيق أفضل النتائج".

سامباولي وجد نفسه مضطراً للتعليق على الموضوع في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفريق الأندلسي ضد إيبار اليوم السبت، ضمن المرحلة 23 من الدوري الإسباني.

ويحتل إشبيلية المرتبة الثالثة على جدول الليغا برصيد (46 نقطة)، خلف برشلونة الثاني (48 نقطة) وريال مدريد الأول (49 نقطة ومباراتين مؤجلتين).