زيدان يمتدح بنزيمة بعد تألقه أمام إيبار

وبعد أن أخفق في تسجيل أي هدف خلال سبع مباريات متتالية في الدوري، أحرز بنزيمة هدفين للفريق في مباراة اليوم كما صنع الهدف الثالث لزميله خاميس رودريغيز وبدأ الهجمة التي انتهت بالهدف الرابع والذي أحرزه ماركو أسينسيو.

وقال زيدان عقب المباراة: "أنا سعيد بالهدفين اللذين سجلهما ولحقيقة دوره البارز في جميع الأهداف الأربعة."

وحوّل زيدان أنظاره إلى المباراة المرتقبة أمام نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا (فاز الريال ذهابا على أرضه 3-1).

وقال زيدان في إشارة إلى المباراة الأوروبية: "الآن علينا الراحة ولكننا ندرك أن أمامنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء. تركيزنا منصب بالفعل عليها."