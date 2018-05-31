وقال زيدان الذي يشرف على النادي الملكي منذ 2016 في مؤتمر صحفي دُعيت إليه وسائل الإعلام على عجل "اتخذت قراراً بعدم البقاء في الموسم المقبل كمدرب لريال مدريد. بعد ثلاثة أعوام، أحتاج إلى مسار مختلف، إلى طريقة أخرى للعمل".

وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي كان جالساً إلى جانب زيدان خلال المؤتمر، أنّ قرار الفرنسي كان "غير متوقع".

ويأتي المؤتمر بعد أيام من تتويج ريال بلقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا، والثالث أيضاً بإشراف زيدان، وذلك بفوزه على ليفربول الإنكليزي (3-1) في المباراة النهائية التي أقيمت السبت الماضي في كييف.

وبات زيدان (45 عاماً) الذي تولّى الإشراف على ريال في مطلع 2016، أول مدرب في تاريخ المسابقة القارية يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً، والمدرب الثالث في تاريخ المسابقة الأم يحرز اللقب ثلاث مرات.