زيدان يعتبر الكلاسيكو تحضيراً لنهائي دوري الأبطال

اعتبر المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان أن "كلاسيكو" كرة القدم الإسبانية ضد برشلونة الأحد، سيكون بمثابة تحضير للنادي الملكي لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنكليزي، في ظل حسم النادي الكاتالوني لقب الدوري المحلي.

ويلتقي قطبا الكرة الإسبانية الأحد ضمن المرحلة 36 من الليغا، في لقاء لن يؤثر على مجريات البطولة المحلية نظراً لكون المضيف برشلونة قد حسم الأسبوع الماضي لقبه الخامس والعشرين، ليضيفه إلى لقب الكأس المحلية الذي أحرزه في وقت سابق. أما ريال حامل لقب بطولة اسبانيا الموسم الماضي، فينصب تركيزه على نهائي دوري الأبطال في 26 أيار/مايو، حين سيسعى إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة توالياً.

وفي مؤتمر صحافي السبت، أكد زيدان أن "الكلاسيكو" سيكون ذو أهمية أقل هذا الموسم "نظراً لأن اللقب قد حسم. هذا طبيعي إلى حد ما. لنقل أن الأمر كذلك قبل المباراة، لكن عندما تبدأ، فالحماسة ستحضر بالتأكيد".

ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر بالاعتماد على لاعبين احتياطيين في المباريات الأربع المتبقية له في الدوري المحلي هذا الموسم، لتوفير جهود أساسييه للنهائي الأوروبي، قال زيدان "معي، لن يحصل ذلك. تبقى لنا أربع مباريات وعلينا ان نقدم أفضل ما يمكن. علينا إنهاء الموسم في أعلى ترتيب ممكن وخصوصا، وهذا ما يهمني، الاستعداد لنهائي دوري الأبطال".

وتابع "هذا يحصل بفضل حدة المباريات، وأنا مقتنع بذلك لدينا مباراة لخوضها الأحد، يجب الاستعداد للعب بقوة، وهكذا نحضر للنهائي".

وفي حين أشار المدرب الفرنسي إلى أنه لن يشرك أي لاعب ما لم يكن جاهزا بدنيا بنسبة 100 بالمئة، في تلميح على الأرجح إلى مواطنه رافايل فاران وإيسكو، شدد على أنه "لدينا مباراة وسنخوضها كالمعتاد، مع محاولة القيام بأقصى ما يمكن من أجل الفوز".

ولم يخسر زيدان الذي يشرف على ريال منذ مطلع عام 2016، في أي "كلاسيكو" أقيم على ملعب كامب نو التابع لبرشلونة منذ توليه مهامه، ففاز مرتين وتعادل مرة، علماً أنه خسر "الكلاسيكو" الأول في الدوري هذا الموسم على ملعبه سانتياغو برنابيو بنتيجة قاسية صفر-3.

ورداً على سؤال عن سجله على ملعب برشلونة، اكتفى زيدان بالقول إن "الكلاسيكو" هو "مباراة كغيرها، على رغم وجود مستوى أكبر من التحفيز عندما يتعلق الأمر بمواجهة برشلونة. في الفترة الأخيرة كانت نتائجنا جيدة لكن هذا لا يعني شيئا، كل الأمور قد تتغير".

ويحتل ريال المركز الثالث في الترتيب برصيد 71 نقطة من 34 مباراة (من أصل 38) بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي خاض العدد نفسه، وأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي خاض 35.



