الدوري الإسباني
AFP

زيدان يشعر بخيبة أمل

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قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ان فريقه أضاع نقطتين ثمينتين بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان:"لقد أهدرنا نقطتين. لقد قدمنا ما يكفي لنفوز بالمباراة ولكن مثلما أسعدتنا النتيجة في مباراتنا أمام ألافيس، سارت الأمور في عكس الاتجاه".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم. نعرف أن الصراع على اللقب سيتسمر حتى الجولة الأخيرة. ولكننا جميعاً نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة".

وأكد: "حزين لأننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني لأن هذا كان سيهدئنا. ولكنني حزين أيضاً للطريقة التي جاء بها هدف التعادل".

 
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