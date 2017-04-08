زيدان يشعر بخيبة أمل

وقال زيدان:"لقد أهدرنا نقطتين. لقد قدمنا ما يكفي لنفوز بالمباراة ولكن مثلما أسعدتنا النتيجة في مباراتنا أمام ألافيس، سارت الأمور في عكس الاتجاه".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم. نعرف أن الصراع على اللقب سيتسمر حتى الجولة الأخيرة. ولكننا جميعاً نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة".

وأكد: "حزين لأننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني لأن هذا كان سيهدئنا. ولكنني حزين أيضاً للطريقة التي جاء بها هدف التعادل".