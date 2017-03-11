زيدان يرفض تعظيم برشلونة وقائمته تكذب تقارير غياب موراتا

وتجاهل زيدان مدرب ريال مدريد التعليق على عودة برشلونة أمام باريس سان جيرمان 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهاباً 4-0 وصعوده إلى ربع النهائي.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي قبل لقاء ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني: "لا، برشلونة ليس أكثر خطورة الآن، نفس الفريق، نفس الشيء، لم يتغيّر أيّ شيء".

وتجاهل زيدان التكلم عن جدل التحكيم في تلك المباراة مؤكداً أنّه يهتم بتحضير فريقه للقاء ريال بيتيس فقط.

وأكّد زيدان أنّ الإصابة التي تعرّض لها ألفارو موراتا في تمارين السبت ليست خطيرة، نافياً أحاديث الصحف التي أشارت إلى إمكانية غيابه عن مواجهة بيتيس.

وضمّت قائمة ريال مدريد موراتا والبرتغالي رونالدو والفرنسي بنزيمة، لكنها خلت من اسم البرتغالي بيبي، مما يعني مشاركة ناتشو بجانب راموس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، علماً أنّ الفريق الملكي لعب مباراة أقل.